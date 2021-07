Leute : Sängerin hilft im Streit um Bikini-Hosen

1500 Euro Strafe. So viel soll die norwegische Nationalmannschaft der Beachhandballerinnen zahlen. Das hat der europäische Handball-Verband vor Kurzem entschieden. Was wird den Spielerinnen denn vorgeworfen?

Sie weigerten sich in einem Spiel, in knappen Bikini-Höschen Beachhandball zu spielen. Die sind nämlich bei solchen Wettbewerben vorgeschrieben. Zumindest für die Frauen, Männer dagegen dürfen in längeren Hosen spielen. Das finden die Sportlerinnen ungerecht. Deshalb hatten sie sich bei einem Wettbewerb etwas längere Hosen angezogen. Ihre Botschaft: J...

