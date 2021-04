Musik : Sänger Joris: Keine schnellen Urteile über andere fällen

«Den finde ich doof, der ist unfreundlich.» Oder: «Die ist aber eingebildet.» Urteile über andere Menschen sind schnell gemacht. Der Sänger Joris findet das nicht gut. Er hat sich das abgewöhnt, erzählt er.

«Wenn dich etwas an jemandem stört, solltest du dir immer bewusst sein: Du weißt nicht, was bei dem oder der anderen gerade los ist. Damit bin ich die vergangenen Jahre viel besser gefahren.» Joris findet, dass man sich mehr in andere Menschen hineinversetzen sollte. «Du kannst anderen nicht immer anmerken, dass sie durch eine schwere Zeit gehen. Wenn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.