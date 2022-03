Hamburg : Rummel wieder wie früher

Endlich wieder in der Achterbahn kreischen. Oder doch lieber Lose ziehen und einen Liebesapfel essen? In Hamburg ist das bald wieder möglich. Der Frühlingsdom ist aufgebaut. Dom heißt die Kirmes, der Rummel oder der Jahrmarkt in der Stadt in Norddeutschland

Die Schausteller freuen sich sehr, dass sie wieder arbeiten dürfen. Es ist der erste Dom seit drei Jahren, der ganz normal laufen soll. Wegen Corona hatte es viele Einschränkungen gegeben. Wobei, ganz normal wird es eben doch nicht. Eigentlich startet der Dom immer mit einem großen Feuerwerk. Das erschien den Schaustellern aber nicht so passend, weil e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.