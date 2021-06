Tiere : Rütteln, um zu jagen

Noch sind diese Turmfalken klein und flauschig. Sie sind ja auch erst drei Wochen alt und werden noch einige Zeit von ihren Eltern versorgt.

Erst wenn ihnen später die richtigen Federn gewachsen sind, kann man ihre spezielle Flugtechnik beobachten. Turmfalken bleiben häufiger mal an einer Stelle in der Luft stehen. Damit das klappt, rütteln sie heftig mit ihren Flügeln. Von oben versuchen sie so, ihre Beute zu erspähen. Dann geht es im Sturzflug abwärts, um etwa eine Maus zu erwischen. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.