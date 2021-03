Fußball : Rote Karte hat Geburtstag

Wenn sie gezückt wird, geht es im Fußball oft heiß her: die rote Karte! Damit kann der Schiedsrichter Spieler vom Platz verweisen, weil sie etwas getan haben, was gegen die Regeln verstößt. Dieses Hilfsmittel feiert bald einen runden Geburtstag. Am 3.4. ist es 50 Jahre her, dass die rote Karte in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal zum Einsatz kam.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte sie kurz zuvor im Januar 1971 eingeführt. Und dazu auch die gelbe Karte, die der Schiedsrichter zeigt, um einen Spieler zu verwarnen. Das Karten-System habe sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr zuvor bewährt, hieß es als Grund. Vor den Karten waren die Spieler mündlich verwarnt oder vom Platz geschickt worden. ...

