Tiere : Rosalie ist ein Internet-Star

Eigentlich hätte mit Rosalie dasselbe geschehen sollen wie mit den meisten ihrer Art. Noch als junges Schwein hätte sie geschlachtet werden sollen. Doch das Tier büxte aus und floh auf einen benachbarten Bauernhof. Drei Jahre ist das her.

Rosalie fand bei der Landwirtin Maren Osterbuhr ein neues Zuhause. Die Frau hatte das Ferkel an einem Wintermorgen fast erfroren in ihrem Kuhstall entdeckt. Sie entschied sich, Rosalie aufzupäppeln. Das klappte gut: Heute wiegt das Schwein 400 Kilogramm! Am liebsten futtert Rosalie Bananen, Erdbeeren, Tomaten und Salat. Manchmal bekommt sie auch Kekse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.