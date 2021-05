Fernsehen : Rockig statt fröhlich

Sei still und brav! So könnte man das italienische Lied «Zitti e Buoni» übersetzen. Dabei ist es weder das eine, noch das andere.

Am Samstag spielte die Rockband Måneskin aus Italien ihren Song beim Musik-Wettbewerb ESC. Die Abkürzung steht für Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest). Besonders die Zuschauer fanden das rockige Lied toll. Am Ende holte Italien den Sieg. Für den deutschen Teilnehmer lief der Wettbewerb nicht so gut. Der Sänger Jendrik wurde V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.