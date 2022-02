Leute : Regal voller roter Dosen

Die Zutat Tomatenmark steht zum Beispiel in Rezepten für Soßen oder Suppen. In der Wohnung von Gunda Tuchenhagen stehen aber außergewöhnlich viele Dosen mit Tomatenmark. Die Frau aus Oldenburg in Norddeutschland sammelt sie.

Die Dosen kommen aus vielen verschiedenen Ländern. «Ich bin nicht überall gewesen», sagt Gunda Tuchenhagen. Viele der Dosen wurden ihr mitgebracht. So wuchs ihre Sammlung in den vergangenen 40 Jahren. Mittlerweile hat sie 490 Dosen zusammengesammelt. Bevor das Tomatenmark in so einer Dose landet, muss übrigens einiges passieren. Für die Herstellung we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.