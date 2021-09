Bundestag : Reden halten kurz vor der Wahl

Mitten in dem riesigen Saal steht ein Pult: Von dort halten Politikerinnen und Politiker aus Deutschland regelmäßig Reden über wichtige Themen. Das Pult steht im Deutschen Bundestag in der Hauptstadt Berlin.

Welche Politikerinnen und Politiker zum Bundestag gehören, entscheidet sich in wenigen Wochen. Denn am 26. September steht in Deutschland wieder eine große Wahl an. Am Dienstag schauten deshalb viele Leute gespannt zu, worum es in den Reden ging. Verschiedene wichtige Politikerinnen und Politiker traten dazu an das Rednerpult. Darunter war auch die de...

