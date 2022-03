Astronauten reparieren die ISS : Raus aus der Kapsel ins All

Gefährlich und anstrengend ist die Arbeit, die eine Astronautin und ein Astronaut an der Raumstation machen. Doch so ein Ausflug in die Weiten des Weltalls ist auch immer spannend. Was sie dabei an der ISS umgebaut haben, liest du hier.

Die Astronautin Kayla Barron und ihr Kollege Raja Chari haben einen speziellen Ausflug gemacht. Sie sind dafür aus der Raumstation mit dem Namen ISS ausgestiegen. Denn außen waren bestimmte Arbeiten nötig. Die Raumstation soll mehr Energie aus Sonnenkraft bekommen und zwar mithilfe besserer Solarzellen. Es ging darum, den Einbau vorzubereiten. Gut sie...

