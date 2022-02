Freizeit : Raus aus der Kälte, hinein ins warme Nass!

An heißen Sommertagen bieten Freibäder eine willkommene Abkühlung. Noch ist allerdings Winter. Die ersten Badegäste waren trotzdem schon im Freibad! Ein Schwimmbad in der Stadt Karlsruhe im Süden Deutschlands eröffnete am Freitag die Freibad-Saison.

Nach einem Countdown stürzten sich die ersten Schwimmfans ins Becken. Das Wasser wird übrigens je nach Wetter extra aufgeheizt. Klar, um diese Jahreszeit kommen die Menschen noch nicht, um sich abzukühlen. Das Wasser war am Freitag knapp 28 Grad Celsius warm. So macht das Planschen und Schwimmen auch Spaß, wenn es draußen noch kalt ist. «Die Stimmung i...

