Film : Rauf auf die Bühne und singen!

Löwe Calloway war früher ein berühmter Rockstar. Nur hat er schon lange überhaupt keine Lust mehr aufzutreten. Das wollen der Koala Buster Moon und seine Freunde aber unbedingt ändern. Denn nur wenn der Löwe mitsingt, haben auch sie selbst ihren Auftritt auf der großen Bühne. So verlangt es der fiese Chef des Theaters.

Viel Zeit bleibt der tierischen Truppe nicht, um den Löwen zu überzeugen. Sie müssen sich echt was einfallen lassen. Nur dann können sie in ihr eigenes verrücktes Musical zeigen! Vielleicht kommt dir ein bisschen was von der Geschichte bekannt vor: Vor einigen Jahren lief der erste Teil von «Sing». Am Donnerstag kommt der zweite Teil des witzigen Ani...

