Gesundheit : Rasant nach oben mit der Kurve

Es geht steil den Berg hinauf mit Corona. Jedenfalls sieht es auf den Zeichnungen so aus. Sie zeigen, wie viele Leute sich gerade anstecken. Diese Linien erinnern häufig an Wellen oder eben an gezackte Berge.

Je mehr Menschen das Coronavirus in kurzer Zeit erwischt, desto höher und steiler wird die Linie. So wie jetzt gerade. Fachleute berichteten am Mittwoch sogar von einem Rekord: Mehr als 80 000 Ansteckungen wurden an nur einem Tag gemeldet! Das sind einige Tausend mehr als noch vor einer Woche. Klar ist auch, warum das passiert. Eine veränderte Form de...

