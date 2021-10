Fußball : Punktgleich an der Spitze

Sie haben gleich viele Punkte und stehen ganz oben in der Tabelle. An diesem Sonntag spielen in der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen und der FC Bayern München gegeneinander. Wie fällt der Vergleich von entscheidenden Spielern der beiden Teams aus?

Stürmer: Keiner traf in den vergangenen Jahren so oft wie Robert Lewandowski. Auch in dieser Saison hat er sieben Bundesliga-Tore für die Bayern geschossen. Doch auch Leverkusen hat einen super Stürmer in der Mannschaft: Patrik Schick traf bislang sechsmal. Vorbereiter: Thomas Müller ist 32 Jahre alt und bereitet beim FC Bayern viele Tore vor. Bei Bay...

