Film : Preis für Kinderfilm verliehen

Madison ist zwölf Jahre alt und auf dem Weg, Sport-Profi zu werden. Auf dem Rennrad ist sie wahnsinnig schnell. Dafür trainiert sie aber auch dauernd, bis sie einen Unfall hat.

Madison ist die Hauptfigur und der Titel eines Films, der am Sonntag einen Kindermedienpreis gewonnen hat: der weiße Elefant. Er wurde auf einem Filmfest in der Stadt München verliehen. Ins Kino kommt der Film erst im Herbst. Hier sei aber schon mal verraten: Nach dem Unfall fängt das Abenteuer für Madison erst richtig an. Mit ihrer Mutter fährt sie z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.