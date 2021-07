Denkmäler : Prächtige Brücke mit vielen Bögen

Wahnsinn! Das dachten sich die Leute wohl vor 170 Jahren, als die Göltzschtalbrücke am 15. Juli eröffnet wurde.

Denn mehr als 26 Millionen Ziegelsteine hatten die Bauarbeiter dafür verbaut. Die Brücke mit den vielen Bögen gilt als die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Sie ist 600 Meter lang und 78 Meter hoch, also so hoch wie ein Hochhaus mit etwa 26 Stockwerken. So etwas zu planen und zu bauen, war für die damalige Zeit eine Meisterleistung. Noch heute fahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.