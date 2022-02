Kriminalität : Polizei erinnert an zwei Kollegen

Viele Polizistinnen und Polizisten stehen still nebeneinander: Die Mütze ist unter den Arm geklemmt, die Hände gefaltet, der Blick gesenkt. Für eine Minute ist es ganz ruhig. An vielen Orten in Deutschland gedachte die Polizei am Freitag zweier Kollegen. Die beiden waren am Montag erschossen worden, als sie ihre Arbeit machten.

In dem Ort in Rheinland-Pfalz, wo Tat passierte, gab es außerdem eine Trauerfeier für die Polizistin und den Polizisten. Familienmitglieder und Kolleginnen und Kollegen nahmen daran teil. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer war dabei. «Es ist einfach nur schrecklich und traurig», sagte sie. «Ich bin mir sehr bewusst, dass Wort...

