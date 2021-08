Tiere : Plastik im Meer verschlucken

Obwohl sie Meeresschildkröten sind, kommt ihr Nachwuchs an Land auf die Welt. Am Strand schlüpfen die kleinen Schildkröten aus ihren Eiern. Dann krabbeln sie ins Wasser und schwimmen mit der Strömung ins offene Meer.

Dieses Verhalten führe sie nun jedoch in eine Falle, sagt die Wissenschaftlerin Emily Duncan. Denn in der Meeresströmung schwimmt immer mehr Plastikmüll. Die jungen Tiere gelangen so in stark verschmutzte Gebiete und nehmen Plastik auf. Emily Duncan und andere Wissenschaftler haben sich in Australien verschiedene Schildkröten-Arten angeguckt und einze...

