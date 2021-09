Pferdesport : Pferdeäpfel bei EM-Prüfung

Wenn man muss, dann muss man. So ging es auch dem Pferd Dalera. Die Stute war mit ihrer Reiterin bei der Europameisterschaft im Dressur-Reiten am Start. Doch mitten in der Prüfung äppelte Dalera. Aber nicht schlimm! Am Ende gewannen Dalera und ihre Reiterin Gold.

Die Reiterin heißt Jessica von Bredow-Werndl und ist die zurzeit erfolgreichste Dressur-Reiterin. Bei der jetzigen Europameisterschaft in Hagen im Bundesland Niedersachsen gewann sie drei Gold-Medaillen. Bei den Olympischen Spielen diesen Sommer in Tokio hatte sie auch schon zweimal Gold gewonnen. «Vom ersten bis zum letzten Tag hatte Dalera Power», s...

