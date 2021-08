Wahlen : Per Brief wählen

In wenigen Wochen steht ein großes Ereignis in Deutschland an: die Bundestagswahl. Am 26. September wählen Erwachsene, welche Politikerinnen und Politiker und welche Parteien sie im Bundestag vertreten sollen.

Dazu gehen sie zu bestimmten Orten und machen Kreuze auf einem Stimmzettel. Diese Orte nennt man Wahllokale. Sie sind für den Tag etwa in Schulen oder Kindergärten eingerichtet. Aber auch vor dem 26. September können Wählerinnen und Wähler schon ihre Kreuze machen, wenn sie das möchten. Denn man kann auch per Brief bei der Wahl mitmachen. Dafür bekom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.