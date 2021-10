Leute : Papa soll mit Taylor Swift singen

Der Musiker Macklemore kommt in der Regel gut an mit seinen Songs. Seine eigene Tochter war allerdings mit dem neuesten Lied nicht ganz so zufrieden. Das ist auf einem Video zu sehen, das Macklemore selbst auf Instagram postete.

Das Video zeigt die sechsjährige Sloane, wie sie den Song «Best Year» hört. Dann sagt sie zu ihrem Vater: «Nicht dein bestes, aber ich liebe dich trotzdem.» Zudem wünscht sich Sloane, dass Papa mit Taylor Swift und Adele einen Song aufnimmt. Denn die findet sie toll. Zum Schluss lobt die Tochter das Lied von Papa doch noch: «Ich denke, es ist wirklich ...

