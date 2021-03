Tiere : Panda in der Röhre

Bambus morgens, Bambus mittags, Bambus abends und gern auch zwischendurch. Der Große Panda frisst eigentlich nichts anderes als diese Pflanze. Gemütlich knabbert der Bär an Blättern und Stängeln. Große Pandas haben einen sehr kräftigen Kiefer. Forscher sagen, das hilft den Tieren, die Pflanzen gründlich zu zermahlen.

Zu sehen war das jetzt auch beim Pandabären Pit aus dem Zoo in Berlin. Der wurde genau untersucht, weil es ihm vor Kurzem nicht so gut gegangen war. Dafür wurde der Panda in eine Röhre geschoben, in der eigentlich Menschen durchleuchtet werden. Zum Glück wurde nichts Schlimmes bei Pit gefunden. Aber einer der Ärzte war sehr überrascht. «So eine ausgep...

