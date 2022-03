Kindernachrichten : Palmen kehren zurück

Eine Palme schwebt durch die Luft. Sie baumelt an einem Kran, der sie auf ein Parkhaus in der Stadt Frankfurt am Main hebt. Dort oben ist eine Gaststätte, in der Palmen stehen. Zumindest ist das so während der warmen Jahreszeit.

Über den Winter wurden die Pflanzen eingelagert. Draußen ist es dann für Palmen bei uns in Deutschland meist zu kalt. Deswegen ist es praktisch, sie in Töpfe oder Kübel zu pflanzen, statt richtig in die Erde. So kann man die Palmen bewegen und ins Warme bringen. Die meisten Palmen wachsen in tropischen Regenwäldern, aber zum Beispiel auch in den Gebiet...

