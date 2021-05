Tiere : Ottern auf der Spur

Hast du schon einmal einen Fischotter in freier Natur gesehen? Dann hattest du Glück! Denn die Tiere sind sehr selten und verstecken sich gut.

Selbst Fachleute wissen deshalb nicht so genau, wie viele Fischotter bei uns in Deutschland leben. Deshalb machen sich so genannte Otterspotter auf Spurensuche. Spot ist englisch und bedeutet übersetzt beobachten oder erkennen. Spotter sind Leute, die gezielt nach etwas Ausschau halten, etwa nach bestimmten Tieren. Die Otterspotter laufen an Flussufer...

