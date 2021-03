Gesundheit : Osterurlaub oder nicht?

Die Zahlen sind deutlich: In Deutschland stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an als noch vor wenigen Wochen. Dennoch sind sich Politikerinnen und Politiker nicht einig, wie es weitergehen soll. Am Montag treffen sie sich, um erneut über die Corona-Regeln zu sprechen. Ein wichtiges Thema wird Ostern sein.

Denn viele Menschen wollen wissen: Was ist Ostern erlaubt? Darf man sich mit seiner Familie treffen? Darf man Urlaub machen? Und wenn ja, wo? Oder darf man zumindest ins Restaurant? Vielleicht auch nur nach draußen? Einige Politiker wollen keine weiteren Lockerungen, einige möchten eher Verschärfungen. «Aus meiner Sicht sollte es zu Ostern besser kein...

