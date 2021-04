Brauchtum : Orange gefärbt ins Jahr 2078

Im Süden Asiens wird seit Tagen das neue Jahr begrüßt. Dabei kommen aber nicht unbedingt Raketen und Wunderkerzen zum Einsatz wie in Deutschland. Viele Länder und Regionen haben ihre eigenen Bräuche.

In Thailand etwa bespritzen sich die Menschen mit Wasser. In einem Teil des Landes Nepal dagegen bewerfen sie sich mit orange-braunem Puder. Sindoor Jatra heißt das Fest in der Region. Der Termin für die Neujahrsfeiern hat mit dem traditionellen Kalender der Menschen zu tun. Er richtet sich nach dem Mond. Der Kalender ist unserem um 56,7 Jahre voraus....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.