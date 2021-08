Natur : Nur an einer der Stelle der Erde

Manche Pflanzen kommen an vielen Orten gut klar. Klee und Gänseblümchen gehören zum Beispiel dazu. Das Gegenteil davon ist der Schierlings-Wasserfenchel. Diese Pflanze hat nur einen Ort auf der ganzen Welt, wo sie wachsen kann!

Dieser Ort liegt in Norddeutschland am Fluss Elbe. Die Pflanze sprießt dort, wo die Gezeiten spürbar sind, also das Wasser mal hochsteigt und dann wieder sinkt. Der Schierlings-Wasserfenchel mag Schlick und kann bis zu zwei Meter hoch werden. Jedoch verlor die Pflanze viel von ihrem kleinen Lebensraum, weil die Elbe für Schiffe tiefer ausgebaggert wur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.