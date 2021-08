Fußball : Noch einmal den Titel holen

2014 ist schon ganz schön lange her. In dem Jahr wurde die deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal Fußball-Weltmeister. Seitdem lief es für das Team nicht mehr ganz so erfolgreich. Trotzdem haben manche Spieler große Erwartungen.

So sagte Torwart Manuel Neuer am Montag: «Ich habe große Ziele und möchte Weltmeister werden mit der Mannschaft.» Für die nächste WM im Land Katar muss sich Deutschland aber erst einmal qualifizieren. Das nächste Spiel in der Qualifikation ist am Donnerstag gegen Liechtenstein....

