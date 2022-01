Religion : Noch ein Feiertag

Die Zeit der Feiertage ist noch nicht ganz vorbei. Rund zwei Wochen nach Weihnachten feiern viele Christen das Fest der Heiligen Drei Könige.

In der Bibel wird die Geschichte ungefähr so erzählt: Drei Magier machten sich auf den Weg zum neugeborenen Jesuskind, um ihm Geschenke zu überreichen. Sie sahen das kleine Kind als Sohn Gottes an. Deswegen gaben sie ihm Myrrhe, Weihrauch und Gold. Das waren damals sehr kostbare Dinge. In manchen Regionen der Welt ist das Fest der Heiligen Drei König...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.