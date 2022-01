Parteien : Neuer Chef, alter Groll

In der Politik wird häufig diskutiert und auch viel gestritten. Meistens sind dabei Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien gegeneinander. Manchmal gibt es aber auch Streit innerhalb einer Partei. So war es zum Beispiel in der CDU.

Die frühere CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel wurde lange Zeit von ihrem Partei-Kollegen Friedrich Merz kritisiert. Nun ist sie nicht mehr im Amt. Am Wochenende wurde Friedrich Merz zum neuen Chef der CDU gewählt. Er rief danach zu Geschlossenheit und Einigkeit der Partei auf. Mit Angela Merkel versteht er sich wohl noch immer nicht besonders gut...

