Parteien : Neue Chefs bei den Grünen

Bei den Grünen gibt es bald eine neue Chefin und einen neuen Chef. Die Mitglieder der Partei wählten sie bei einer Veranstaltung am Wochenende. Ricarda Lang und Omid Nouripour sollen die Führung übernehmen. Es müssen immer zwei sein: eine Frau und ein Mann. So steht es in den Regeln der Partei.

Zuvor waren Annalena Baerbock und Robert Habeck die Chefs der Grünen. Nach der Bundestagswahl sind die beiden nun Minister der neuen Regierung geworden. Damit haben sie viel zu tun: Annalena Baerbock reist etwa in verschiedene Länder und Robert Habeck trifft Entscheidungen für die Wirtschaft. Deswegen übernehmen zwei Neue die Führung der Partei. Ricarda Lang ist 28 Jahre alt. Sie setzt sich Klimaschutz und Gerechtigkeit in Deutschland ein. Omid Nouripour ist 46 Jahre alt und ist schon lange ein Teil des Bundestags. Er ist ein Fachmann für die Beziehungen zwischen Deutschland und anderen Ländern. Außerdem möchte er Menschen mit ausländischen Wurzeln dazu ermutigen, auch politisch aktiv zu werden. Er selbst ist im Land Iran geboren....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.