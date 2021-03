Fußball : Neue Chance auf einen Sieg

Bei Auswärtsspielen gegen den FC Bayern wollte es bei den Dortmunder Fußballern in letzter Zeit nicht richtig laufen: Die letzten sechs Bundesliga-Spiele in München haben die Spieler vom Verein BVB verloren. Die Bayern schossen dabei insgesamt stolze 26 Tore. Die Dortmunder haben nur drei Mal getroffen. Am Samstag spielen die beiden Mannschaften das nächste Mal in München gegeneinander.

Die Bayern stehen gerade ganz oben in der Tabelle der Bundesliga. Auf Platz fünf kommt der BVB. Ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellen-Spitze ist es dieses Mal also nicht. Trotzdem sagte der Präsident vom FC Bayern zu Reportern: «Bayern und Dortmund waren in den vergangenen zehn Jahren die bestimmenden Mannschaften im Kampf um die Meistersch...

