Brauchtum : Narren gesucht!

Sein Talent unter Beweis stellen und hoffentlich eine Runde weiterkommen. Darum geht es in einem Casting. In einigen Fernseh-Shows werden so zum Beispiel Sänger oder Models gesucht. Auch in Franken, im Bundesland Bayern, gab es diese Woche ein Casting. Die Deutsche Fastnacht Akademie suchte Narren!

Was die machen, weiß Marco Anderlik: «Narren halten der Gesellschaft den Spiegel vor», sagt er. Das bedeutet, sie beobachten die Menschen und machen sich dann über bestimmte Dinge lustig. «Das ist oft kritisch und überspitzt, aber nicht beleidigend», sagt Herr Anderlik. Narren sollen ihr Publikum zum Lachen bringen und es unterhalten. An der Akademie ...

