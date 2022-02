Wissenschaft : Nackte Zebras

Die Tiere sehen aus, als hätte jemand einem Zebra die aufgemalten Streifen abgewischt. Nur an den Schultern und am Kopf sind sie noch da. Was man im Land Südafrika sehen kann, sind Zebras, die aussehen sollen wie Quaggas. Das ist eine ausgestorbene Unterart der Zebras, die keine Streifen hatte.

Forschende wollen die ausgestorbenen Quaggas sozusagen wieder zurückbringen. Allerdings züchten sie keine echten Quaggas, sondern arbeiten nur an einem Ersatz, erklärt ein Fachmann. «Es ist sicherlich möglich, einem Zebra die Streifen "wegzuzüchten" - daraus entsteht dann allerdings kein Quagga, sondern lediglich ein streifenloses Zebra.» Diese Zebra...

