Fußball : Mutmacher trotz Niederlage

Manchmal kann man auch aus einer Niederlage Mut schöpfen. Das haben die Fußballer von Borussia Dortmund in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) gezeigt. In dem Wettbewerb spielen die besten Vereine Europas gegeneinander.

Dortmund verlor am Dienstag mit 1:2 knapp gegen Manchester City aus Großbritannien. Erst in der 90. Minute fiel das entscheidende Tor für Manchester City. Insgesamt sind die Dortmunder Sportler aber zufrieden mit ihrer Leistung. «Wir haben einen sehr guten Auftritt hingelegt», sagte Spieler Mats Hummels. Nach einem Durchhänger in der Bundesliga sind d...

