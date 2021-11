Medien : Mut und Magie

Mirabel hat eine besondere Familie. Ihre Mama kann zum Beispiel Wunden heilen, ihr kleiner Bruder mit Tieren sprechen. Sie leben in einem magischen Haus mitten in den Bergen in dem Land Kolumbien an einem Ort namens Encanto.

Jedes Mitglied in der Familie hat eine besondere Gabe, außer Mirabel, so scheint es. Doch dann geraten die magischen Fähigkeiten der Familie in Gefahr. Es ist Mirabel, die sich auf den Weg macht, um das Rätsel zu lösen. Kann der verschollene Onkel der Familie weiterhelfen? Das erfährst du im Kino. ...

