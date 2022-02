Sport : Müde nach Sportspektakel

Im Land USA nehmen sich etliche Sport-Fans den nächsten Tag frei. Und auch in Deutschland werden es einige sein. Denn sie bleiben die ganze Nacht wach, um im Fernsehen den Super Bowl zu verfolgen.

Super Bowl wird das Finale in der US-amerikanischen Football-Liga (kurz: NFL) genannt. Dann treten die besten Teams im American Football gegeneinander an. Millionen Menschen weltweit verfolgen dieses Ereignis jedes Jahr. Die Mannschaft der Los Angeles Rams empfängt die Cincinnati Bengals. Das Spiel findet im US-Staat Kalifornien am Abend statt. Bei un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.