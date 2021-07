Olympia : Momiji räumt ab

Juhu, Gold! Für die Skaterin Momiji Nishiya läuft es rund. Die 13-Jährige hat in ihrem Heimatland Japan bei den Olympischen Spielen die Gold-Medaille gewonnen. Dort ist sie beim ersten Skateboard-Wettbewerb für Frauen in der Geschichte der Spiele angetreten. Denn erst seit diesem Jahr finden Skateboard-Wettbewerbe überhaupt bei Olympia statt.

Momiji Nishiya musste in der Disziplin Street (gesprochen: striit) auf einem Parcours mit Hindernissen Tricks zeigen. Das Wort Street ist englisch und bedeutet Straße. Auch aus Deutschland sind Skater bei Olympia dabei. Die 13-jährige Lilly Stoephasius ist am 4. August dran, der 20-jährige Tyler Edtmayer am 5. August. Sie treten beide in einer Skate-D...

