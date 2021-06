Natur : Mohn ist nicht gleich Mohn

Wusstest du, dass der Mohn an Wegen und Feldern nicht der gleiche Mohn ist wie der Mohn im Kuchen? Was bei uns in der Landschaft kräftig rot blüht, ist Klatschmohn. Dieser ist ein Ackerkraut und steht oft dort, wo auch Getreide angebaut wird.

Der Mohnsamen in Backwaren stammt hingegen vom Schlafmohn. Dieser oft pink blühende Mohn wird normalerweise außerhalb von Deutschland angebaut. Er wächst zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich. Beide Mohn-Arten gehören zur gleichen Gattung Mohn, sind aber unterschiedliche Pflanzen. Bricht man einen Mohnstängel ab oder ritzt in die unreife Same...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.