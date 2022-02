Museen : Modisch anziehen für das Klima

Wenn man rausgeht in die Kälte, mummelt man sich am besten richtig dick ein. Dann friert man nicht so schnell. Warme Klamotten helfen aber auch im Zimmer, wenn es ein bisschen frisch ist. Es muss natürlich keine Winterjacke sein. Ein dicker Pulli tut es auch.

Damit kann man es sich auch sparen, die Heizung noch höher zu drehen. So wiederum verbraucht man weniger Energie und schützt das Klima der Erde. Das finden auch junge Leute gut, die in der Stadt Hannover Mode studieren. Sie beteiligten sich deshalb am Sonntag am «Dicke Pulli Tag». Dabei zeigten Models sehr auffällige und warme Klamotten, die die Studie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.