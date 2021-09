Leute : Modeln und zur Schule gehen

Leni Klum steht als Model vor der Kamera. Manchmal sieht man sie auch, wie sie auf Veranstaltungen mit ihrer berühmten Mutter Heidi Klum unterwegs ist. Außerdem hat sie in Berlin gerade eine Klamotten-Kollektion gezeigt, an der sie mitgearbeitet hat. Leni Klum hat also viel zu tun.

Trotzdem braucht sie auch noch Zeit für andere Dinge. Das hat sie den dpa-Kindernachrichten gerade erzählt. «Ich gehe noch zur Schule, ich bin jetzt im letzten Schuljahr – also auch im wichtigsten», sagte die 17-Jährige. «Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meinen Freundinnen.» Was sie dann besonders gerne zusammen machen? Shoppen und essen gehen, sa...

