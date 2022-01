Leute : Mit Tigern auskennen

Eine Art Freundebuch für Tiger! Was vielleicht seltsam klingt, gibt es schon seit fast 50 Jahren. In dem Buch geht es um Tiger, die in Zoos leben. Darin steht zum Beispiel, wann ein Tier geboren wurde, wer die Eltern sind und die Geschwister.

Das ist wichtig für die Zucht der Raubkatzen in Zoos. In der Natur sind Tiger in vielen Gegenden selten geworden oder sogar vom Aussterben bedroht. Fachleute der Zoos achten mit dem Buch genau darauf, welche Tiger sich paaren dürfen und welche nicht. Denn wenn die Raubkatzen zu nah miteinander verwandt sind, besteht die Gefahr, dass die Nachkommen kr...

