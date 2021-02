Medien : Mit der Ukulele für Deutschland

Er hat Jurys, Musikexperten und Fans überzeugt: Jendrik Sigwart darf in diesem Jahr für Deutschland zum Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest) fahren.

An diesem Wettbewerb nehmen Musikerinnen und Musiker aus vielen verschiedenen Ländern teil. Dieses Mal findet er im Mai in den Niederlanden statt. Mit welchem Lied Jendrik Sigwart antritt, erfahren wir erst in etwa zwei Wochen. Klar ist aber schon, dass ...

