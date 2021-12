Raumfahrt : Mit dem Teleskop in die Vergangenheit blicken

Dieses Weltraum-Teleskop soll völlig neue Einblicke verschaffen. Forschende erhoffen sich, dass sie mehr über die Entstehung des Weltalls erfahren. Mit Verspätung soll es bald endlich starten.

Wer den Nachthimmel beobachten will, benutzt am besten ein Teleskop. Mit dem Instrument können wir die Planeten und Sterne deutlicher sehen. Auch Menschen, die den Weltraum erforschen, gucken durch Teleskope. Manchmal befördern sie die sogar ins All. Noch in diesem Jahr soll ein neues Teleskop in den Weltraum abheben: das James Webb Space Telescope (k...

