Raumfahrt : Mit dem Raumschiff zur Baustelle

Im Weltraum zu forschen, das interessiert viele Länder. Manche schicken zum Beispiel Sonden, die Himmelskörper untersuchen. Auf dem Planeten Mars wurden fahrende und fliegende Roboter abgesetzt, um ihn zu erkunden.

Nun sind aber Astronauten aus dem Land China ins All geflogen. Das Land baut dort an einer neuen Raumstation. Bislang kreist nur die Internationale Raumstation ISS um unsere Erde. Dort machen Astronauten jede Menge Experimente. Doch die ISS soll bald außer Betrieb gehen. Am Donnerstag erreichten drei chinesische Astronauten mit ihrem Raumschiff die Ba...

