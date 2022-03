Paralympics Peking 2022 : Mit dem Metall-Bein aufs Snowboard

Ein Bein aus Metall und Kunststoff: Behinderte Sportler und Sportlerinnen nutzen oft Prothesen. Mattes Henning stellt sie her und erklärt, wie so ein künstliches Bein gebaut wird.

Auf Skiern oder einem Snowboard über den Schnee flitzen und dabei eine Medaille gewinnen. Das wünschen sich paralympische Sportler und Sportlerinnen in den kommenden Tagen. Athletinnen und Athleten mit einer Behinderung treten ab dem 4. März bei den Paralympischen Winterspielen in Peking an. Auch in den Sportarten Eishockey, Biathlon und weiteren messe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.