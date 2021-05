Natur : Mit dem Handy zum Natur-Experten werden

Was ist das für eine Pflanze? Welcher Vogel singt da? Antworten auf solche Fragen findet man zum Beispiel in einem Bestimmungsbuch. Aber wer hat so etwas schon bei einem Spaziergang durch die Natur dabei?

Praktischer sind da Apps auf dem Handy. Die Corona-Zeit hat Apps zum Entdecken der Natur vermutlich sogar noch beliebter gemacht. Vom Naturschutzbund Nabu gibt es zum Beispiel die App Nabu-Vogelwelt. Mit dieser App lassen sich Vögel bestimmen. Auch viele andere Apps machen dich zum Experten für Bäume, Blumen oder Insekten. Oft reicht es, einfach ein F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.