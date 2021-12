Wetter : Mit Booten und Hubschraubern zu Hilfe

Wasser, überall braunes Wasser: Starker Regen hat im Land Brasilien in Südamerika zu heftigen Überschwemmungen geführt. In etwa 60 Orten sahen die Menschen braune Fluten, wo vorher Straßen und Felder gewesen waren.

Mit Booten und Hubschraubern kamen viele Leute zum Helfen. Sie holten die betroffenen Menschen aus den Häusern und brachten sie an einen trockenen Ort. Andere Menschen wurden aufgefordert, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Ein Politiker erklärte: Es ist jetzt das Wichtigste, Leben zu retten. In der Region in Brasilien gibt es schon seit Wochen Unw...

