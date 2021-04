Freizeit : Mit Abstand zwischen bunten Blumen

In diesem riesigen Garten gibt es eine Menge zu entdecken: Blumen in bunten Farben, interessante Blüten und Pflanzen. Und im Klimazonen-Haus soll man sogar die Wüste und den Regenwald besuchen können. Es geht um die Bundesgartenschau. Nächsten Freitag soll sie in Erfurt eröffnen. Erfurt liegt im Bundesland Thüringen. Normalerweise kommen zu dieser großen Ausstellungen viele Menschen. Aber wie ist das in der Corona-Krise?

«Wir werden darum kämpfen, dass die Bundesgartenschau am Freitag eröffnet wird», sagte der Chef des Landes Thüringen. «Wir sind in der Lage, auf alles zu reagieren, was beschlossen wird.» Damit meint er mögliche neue Corona-Regeln. So könnte es zum Beispiel sein, dass zunächst nur Menschen aus Thüringen die Ausstellung besuchen können. Immerhin ist das...

