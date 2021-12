Klima : Mini-Falken messen und wiegen

Diese Falken werden nicht besonders groß: Ausgewachsen sind sie nur etwa so lang wie eine normale Zahnbürste. Gemeint sind Halsband-Zwergfalken die kleinsten Raubvögel in Afrika. Ihre Küken sind natürlich noch mal kleiner, sie passen in eine menschliche Hand.

Im Land Südafrika suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder nach Nestern mit den Zwergfalken. Sie holen die Küken raus, messen und wiegen sie. Dann bekommen die kleinen Vögel einen Ring an den Fuß und werden zurückgesetzt. Die Forschenden beobachten damit, wie die Vögel sich entwickeln. Vor allem wollen sie herausfinden, was passie...

